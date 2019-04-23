Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ömer Aksoy idaresindeki 52 EM 440 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Gökhan Kulaksız yönetimindeki 52 KC 009 plakalı kamyonet, Elekçi Köprüsü girişinde çarpıştı.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Beyzanur Kulaksız, Fatma ve Asude Nur Aksoy ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kapanan yol, araçların çekici marifetiyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

