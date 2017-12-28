banner961
Buket Aşçı hayatını kaybetti
Buket Aşçı hayatını kaybetti
Rusya Dışişleri'nden Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
Rusya Dışişleri'nden Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
Doğan Perinçek'ten kritik deprem uyarısı
Doğan Perinçek'ten kritik deprem uyarısı

Ordu merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Ordu merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.

Ordu merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Ordu merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ordu, Mersin, İstanbul, Balıkesir, Şırnak, Tunceli ve Kırklareli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ordu #fetö
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Rusya Dışişleri'nden, Erdoğan'ın 'Esed bir teröristtir' sözlerine yanıt
Sonraki Haber
İşçiler inşaatta ceset buldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.