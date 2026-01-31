Ordu TOKİ sonuçları açıklandı mı? İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Mart ayına kadar 81 ilin tamamında bitirilmesi hedeflenen kura takviminde sıra Ordu'ya geldi. Genel planlamaya göre 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında sürecek olan kura aşamasının ardından, resmi konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.