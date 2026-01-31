Ordu TOKİ sonuçları açıklandı mı? İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı
Ordu'da 3 bin 334 ailenin ev hayalini gerçeğe dönüştürecek TOKİ kura çekimi noter huzurunda gerçekleşirken, gözler e-Devlet üzerinden erişime açılacak asil ve yedek hak sahipleri listesine çevrildi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde yürütülen Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlesinde süreç işlemeye devam ediyor.
Mart ayına kadar 81 ilin tamamında bitirilmesi hedeflenen kura takviminde sıra Ordu'ya geldi. Genel planlamaya göre 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında sürecek olan kura aşamasının ardından, resmi konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı 19–25 Ocak takvimi doğrultusunda, Ordu genelinde toplam 3 bin 334 konutun hak sahipleri belirleniyor.
HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Projedeki konut dağılımı ilçe ilçe şu şekilde netleşti:
Ordu Merkez'de 1500 konut, Fatsa'da 750 konut, Ünye'de 500 konut, Gölköy'de 100 konut, Korgan'da 80 konut, Kabadüz'de 79 konut, Çatalpınar'da 77 konut, Aybastı'da 76 konut, Gürgentepe'de 52 konut, Gülyalı'da 50 konut, Çamaş'ta 39 konut ve Çaybaşı'da 31 konut inşa edilecek.
Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, vatandaşların takibi için Youtube üzerinden canlı olarak yayınlandı.
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?
Başvuru sahipleri, sonuçlar sisteme yüklendiğinde aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulama yapabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi
e-Devlet Kapısı
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile ilgili ekranlara giriş yaparak hak sahipliği durumlarını anlık olarak görüntüleyebilecek.