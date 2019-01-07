Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki okullar da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve merkez köylerindeki taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma nedeniyle bugün il merkezi ve merkez köylerinde taşımalı eğitime ara verildi, Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.



Bu nedenle taşımalı eğitimde aksamalar olabileceğinden il merkezi ve merkez köylerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.



Öte yandan Şarkışla ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacakları belirtildi.





Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının kentin iç kesimlerinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı yerleşim yerlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Aybastı ve Çamaş ilçemizdeki tüm okullarda, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi Mahallesi'ndeki okullarda, Pazartesi eğitim-öğretime ara verilmiştir."