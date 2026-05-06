Ordu'da aile teşvik programı: 10 çocuk yapana sıfır araba, 8 çocuk yapana belediyede iş verilecek!

Ordu ilinin Kumru ilçesinde, 4 Mayıs tarihli Belediye Meclisi kararıyla yeni bir demografik hamle başlatıldı.

Belediye Başkanı Yusuf Yaşçuva tarafından duyurulan paketin detaylarına göre, ailelere kademeli bir sistemle destek sağlanacak. 'Büyük aile, güçlü Türkiye' düşüncesi ile yola çıktıklarını belirten Yaşçuva'nın açıkladığı programda, 3'üncü çocuk ve sonrasında her çocuk için 50'şer bin lira teşvik ödemesi gerçekleştirilecek. Artan her çocuk sayısı için 50 bin lira fazla bağış yapılacağı aktarılan düzenlemede, 8'inci çocuğu olan ailelere 300 bin lira nakdi destek verilecek ve belediye bünyesinde iş imkanı sunulacak.

10 ÇOCUK SAHİBİNE SIFIR KİLOMETRE OTOMOBİL

Hazırlanan teşvik paketinin en üst kademesinde ise 10 çocuklu aileler yer alıyor. Bu şartı sağlayan ailelere sıfır kilometre araç satın alınıp teslim edilecek. Projenin, ilçenin demografik yapısını korumaya yönelik olduğunu kaydeden Başkan Yalçuva, azalan nüfus problemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"10 çocuk yapan ailelere sıfır aracı alıp bizzat teslim edeceğiz. Kumru'da her geçen gün nüfus azalıyor, nüfusun çoğalması için bu tür bir proje başlatmak istedik. Biz de ödüllerimizi vererek hem ailelerimize katkı sağlayacağız, aynı zamanda ilçemizde nüfusun artmasına katkı sağlayacağız"