Ordu'da akılalmaz sel felaketi! Evin içinden şelale gibi aktı

Ordu’nun Korgan ilçesinde aniden bastıran ve metrekareye düşen su miktarının kritik seviyeleri aşmasıyla sele dönüşen aşırı sağanak yağışlar, ilçede büyük çapta maddi hasara yol açtı. Özellikle Tepealan Mahallesi’nde kaydedilen sıra dışı bir olay afetin boyutunu ve Karadeniz mimarisinin karşı karşıya kaldığı riskleri gözler önüne serdi.

EVİN İÇİ NEHRE DÖNDÜ: BİRİNCİ KATIN BALKONUNDAN SAHTE ŞELALE AKTI

Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi’nde yaşanan selin en akılalmaz ve ürkütücü karesi, Olgun Cört isimli vatandaşa ait iki katlı binada kayıtlara geçti. Dik yamaçtan hızla inen ve kot farkı nedeniyle binanın arka bahçesinden içeriye hücum eden dev sel kütlesi, evin duvarlarını aşarak birinci katın içerisine doldu.

Evin odalarını adeta bir nehir yatağı gibi kullanan azgın sular, ön taraftaki balkon duvarını kısmen yıkarak caddeye doğru akmaya başladı. Evin içinden geçip balkondan aşağı fışkıran tonlarca su, metrelerce yükseklikten caddeye dökülerek "balkon şelalesi" olarak adlandırılan sıra dışı ama bir o kadar da tehlikeli bir görüntü oluşturdu. Evdeki mobilyalar, elektronik eşyalar ve kişisel eşyaların bir kısmı sel sularıyla birlikte caddeye savruldu. Çevredeki vatandaşlar dehşet anlarını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.

TOPRAK KAYMALARI PEŞ PEŞE GELDİ: ARAÇLAR GÖMÜLDÜ, EVLER BOŞALTILIYOR

Şiddetli sağanak yağışlar Karadeniz’in kronik problemi olan heyelanları da tetikledi. Korgan genelinde ve Tepealan hattında dik yamaçlardaki toprağın suya doyması sonucu peş peşe toprak kaymaları yaşandı.

Bölgedeki tahribatın boyutuna ilişkin öne çıkan gelişmeler:

Araçlar Göçük Altında: Dik yamaçlardan kayan dev toprak kütleleri ve kaya parçaları, yol kenarında park halinde bulunan 2 aracı tamamen yuttu.

Tahliye Seferberliği: Temelleri ve çevre duvarları heyelan riski nedeniyle gevşeyen tehlike altındaki bir ev, çökme ihtimaline karşı ekipler tarafından acilen boşaltıldı.

Sosyal Alanlar Çamura Gömüldü: Mahallede bulunan yerel bir halı saha, yamaçlardan akan çamur ve balçık kütleleriyle tamamen kaplanarak kullanılamaz hale geldi.

Afetin gündüz saatlerinde gerçekleşmesi ve vatandaşların taşkını fark ederek hızla güvenli alanlara çekilmesi, olası bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmasının önüne geçerek en büyük teselli kaynağı oldu.

BELEDİYE VE BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Olayın hemen ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Korgan Belediyesi fen işleri ekipleri, çok sayıda iş makinesi, greyder ve kepçe ile Tepealan Mahallesi’ne sevk edildi. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarını açmak, göçük altında kalan araçları kurtarmak ve tıkanan menfezleri temizlemek için koordineli bir çalışma başlatıldı. Bölgede yağışların yer yer devam ettiği bildirilirken, yerel yetkililer dik yamaçlara yakın evlerde oturan vatandaşları olası yeni toprak kaymalarına karşı teyakkuzda olmaya çağırdı.