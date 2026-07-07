Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan husumet, üç kişinin hayatını kaybettiği kanlı bir olaya dönüştü. 61 yaşındaki M.G., iş yerlerinin önünde silahlı saldırı düzenlediği ağabeyi, yengesi ve yeğenini vurarak kayıplara karıştı.
Olay, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre M.G. (61), aralarında yer meselesi nedeniyle husumet bulunan ağabeyi ve ailesinin iş yerinin önüne bir araçla geldi.
Şüpheli şahıs, araçtan indikten sonra yanında getirdiği tabancayla ağabeyi Mehmet Gülen (66), yengesi Emine Gülen (58) ve yeğeni Resul Gülen'e (39) kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren M.G., olayın hemen ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin bölgede yaptığı ilk incelemelerde, kurşunların hedefi olan Resul Gülen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Saldırıda ağır yaralanan anne Emine Gülen ve baba Mehmet Gülen ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hızla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaşlı çift, doktorların hastanede yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Gerçekleştirdiği saldırının ardından izini kaybettiren M.G.'nin yakalanması için emniyet güçleri harekete geçti.
Polis ekipleri, üç kişinin katil zanlısı olan şahsı ele geçirmek amacıyla ilçe genelinde geniş çaplı bir arama çalışması yürütüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.