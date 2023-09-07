Ordu'da feci kaza! Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı trafik kazasında 1'i 8 aylık hamile kadın toplam 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ordu'da feci kaza! Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı
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Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Eğribel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Sağlam (71) yönetimindeki 55 DS 258 plakalı ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kaza ihbarının alınması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Çakır (73) ve Fatma Çakır (63) isimli şahsıların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ordu'da feci kaza! Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı - Resim : 1

ORDU'DA FECİ KAZA! HAFİF TİCARİ ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI

Kazada yaralanan sürücü Dursun Sağlam ile Seyfettin Sağlam (42) olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. 8 aylık hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı.

Ordu'da feci kaza! Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı - Resim : 2
Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan 8 aylık hamile kadın Cemile Sağlam (40), Ünye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeği, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da feci kaza! Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı - Resim : 3

Ordu'da feci kaza! Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı - Resim : 4

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