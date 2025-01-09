Ordu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ordu'nun Fatsa ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ordu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Meşebükü Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, İ.B'nin (63) kullandığı 52 AAU 256 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt Hızlı'ya (86) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, karşı şeritte seyreden M.A.B. (55) yönetimindeki 52 ABD 398 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mevlüt Hızlı olay yerinde, ona çarpan araçta bulunan İsmail Bulmuş (56) ise kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler İ.B. ve M.A.B. ile araçlarda bulunan İ.Ö. (41), Z.B. (29) ve N.K. (28) ise hastanelerde tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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