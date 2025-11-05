Ordu’da göçük faciası! Enkaz altından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki kişinin enkaz altında kaldığı olayda, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ordu’da göçük faciası! Enkaz altından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Ordu’nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında göçük meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ordu–Çamaş karayolu yakınında bulunan taş ocağında çalışma yapıldığı sırada göçük oluştu. Olay anında ocakta bulunan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.

Bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmalarında, enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Göçük altında olduğu değerlendirilen diğer kişinin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ordu göçük
