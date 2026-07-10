Ordu'da ilk fındık tezgaha indi! İşte 2026 sezonunun ilk taze fındık kilogram fiyatı

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı ve stratejik tarım ürünü olan fındıkta büyük hasat dönemine sayılı günler kala, Ordu'da sezonun ilk taze fındıkları tezgahlardaki yerini aldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ordu'da ilk fındık tezgaha indi! İşte 2026 sezonunun ilk taze fındık kilogram fiyatı
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Özellikle sahil kesimlerinde olgunlaşan taze fındıklar, kente gelen yerli turistlerin ve gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Yol kenarlarındaki ve turistik alanlardaki tezgahlarda taze fındığın kilogramı 200 liradan alıcı buluyor.

RESMİ HASAT BAŞLAMADI AMA TALEP BÜYÜK

Ordu genelinde resmi hasat sezonu için geri sayım sürerken, sahil kesimlerinde erken olgunlaşan fındıklar üreticiler tarafından dalından toplanmaya başladı. Üreticiler, resmi toplama tarihleri başlamamış olsa da fındığın taze tüketim için yeterli olgunluğa ulaştığını ve yoğun gelen talepleri karşılamak adına bu satışları gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

"GURBETÇİLER VE YERLİ TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR"

Kentte kendi ürettiği yöresel ürünlerle birlikte taze fındık satışı da yapan üretici Gülbeyaz Zafer Çaytepeli, satışların yeni başlamasına rağmen ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Önümüzdeki günlerde talebin daha da artmasını beklediklerini söyleyen Çaytepeli, "Müşterilerimiz özellikle taze olarak tüketmek istedikleri için fındığı getiriyorum. Şehrimizi gezmeye gelen yerli turistler ve farklı illerden gelen ziyaretçiler taze fındığa büyük ilgi gösteriyor. Tamamen kendi ürünümüzü satıyoruz ve her yıl bu dönemde güzel satışlar yapıyoruz" dedi.

"BİZ BUNA SÜT FINDIK DİYORUZ, HER YERDE BULUNMUYOR"

Ankara'dan memleketi Ordu'ya gelen ziyaretçilerden Orhun Yel ise taze fındığın kendine has lezzetine değinerek, "Biz buna halk arasında yaş fındık ya da süt fındık diyoruz. Kurutulmuş fındığa göre çok farklı bir tadı var ve her yerde kolay kolay bulunmuyor. Ordu'ya gelmişken yaklaşık 2 kilogram satın aldık. Bu haliyle, dalından yeni koparılmış gibi tüketmeyi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar ise taze fındığın antioksidan oranının yüksek olduğunu ve bu dönemde çerez olarak tüketilmesinin bölge kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguluyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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