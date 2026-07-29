Ordu'da kahreden patpat kazası! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü ağabey yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde su almak için yola çıkan iki kardeşin bindiği patpatın devrilmesi sonucu 6 yaşındaki Miray Eslem K. hayatını kaybetti. Aracı kullanan 17 yaşındaki ağabeyi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ordu'da kahreden patpat kazası! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü ağabey yaralı
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Olay, saat 17.30 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki B.H.K., mahallede bulunan çeşmeye su almaya gitmek üzere patpat ile yola çıktı. Seyir halindeyken virajlı yola giren genç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KÜÇÜK KIZ KARDEŞ ARACIN ALTINDA KALDI

Kontrolden çıkan patpatın devrilmesi sonucu, aracın kasasında bulunan kız kardeşi 6 yaşındaki Miray Eslem K. aracın altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu esnada vatandaşlar müdahale ederek küçük çocuğu devrilen aracın altından çıkardı. Ancak olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Miray Eslem K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI AĞABEY HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan sürücü B.H.K. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen ölümcül kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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