Ordu'da kan donduran vahşet! Önce eşini, sonra minibüs şoförünü bıçakladı

Ordu'nun Kumru ilçesinde karıştığı ölümcül olayın ardından kendi inisiyatifiyle jandarma ekiplerine teslim olan Serkan S. (38) hakkındaki ilk adli süreç tamamlandı. Karakoldaki ifade ve resmi işlemleri biten şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANAV DÜKKANINDA BAŞLAYAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Şahsın cezaevine gönderilmesiyle sonuçlanan olay, dün Karacalı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Serkan S., kendilerine ait olan manav dükkanında eşi Emine S. (36) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine şüpheli, dört çocuk annesi olan eşini dükkanın içerisinde bıçakladı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE DE SALDIRDI

Eşini ağır yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaşan zanlının eylemleri manav dükkanıyla sınırlı kalmadı. Serkan S., dükkandan yaklaşık 300 metre uzaklıkta karşılaştığı Celil A. (52) isimli minibüs şoförünü de bıçaklayarak yaraladı.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine her iki noktaya da hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Emine S., acil olarak Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 36 yaşındaki kadın, doktorların burada gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlının ikinci kurbanı olan yaralı minibüs şoförü Celil A.'nın ise hastanedeki tedavisi halen devam ediyor.