Ordu'da katliam yapan İmam teslim oldu! Ağabeyini, yengesini ve yeğenini vurmuştu

Olay, dün Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli imam olduğu öğrenilen Muharrem Gülen, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan ağabeyi Mehmet Gülen, yengesi Emine Gülen ve yeğeni Resul Gülen'in ortak iş yerine gitti.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Gözü dönen Muharrem Gülen, üzerindeki tabancayı çıkararak ağabeyi, yengesi ve yeğenine peş peşe ateş etti. Kurşunların hedefi olan yeğen Resul Gülen olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mehmet ve Emine Gülen çifti de kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET SİLAHIYLA TESLİM OLDU, ARBEDE ANLARI KAMERADA

Katliamın ardından kayıplara karışan cinayet şüphelisi Muharrem Gülen'in yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kaçamayacağını anlayan emekli imam, olaydan 1 gün sonra Fatsa ilçesi Tepecik Mahallesi'nde jandarma ve emniyet güçlerine giderek teslim oldu.

Öte yandan, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anlarında, taraflar arasında çok sert bir arbede yaşandığı ve kavga esnasında iki kardeşin de üzerinde tabanca bulunduğu net bir şekilde görüldü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Korkunç cinayete kurban giden Mehmet, Emine ve Resul Gülen için bugün Kurtuluş Mahallesi'ndeki Tepekent 2 Sitesi'nde bulunan evlerinin önünde helallik alındı. Acılı yakınlarının feryatları yürekleri dağlarken, cenazeler daha sonra Fatsa Hz. Hamza Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne, baba ve çocukları, gözyaşları eşliğinde aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.