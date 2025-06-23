Ordu’da korkunç olay! Balık tutarken elektrik teline takılan olta can aldı

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi’nde meydana gelen olay, balık tutmak isteyen genç bir vatandaşın hayatına mal oldu. Curi Irmağı’nda balık avlayan 17 yaşındaki Birol Küçük’ün oltası, henüz bilinmeyen bir nedenle ırmak kenarındaki elektrik tellerine takıldı.

Elektrik akımına kapılan genç, olay yerinde ağır şekilde yaralandı.

Olayı görenlerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan Birol Küçük, sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.