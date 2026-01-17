Ordu'da oto bakım servisinde 2 genç ölü bulundu

"İÇERİDE GAZ KOKULARI VARDI"

Sabah dükkânı açtıklarında ağır bir tabloyla karşılaştıklarını ve içeride yoğun gaz kokusu olduğunu belirten iş yeri sahibi Dursun Elveren, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Sabahleyin arkadaşlara ulaşamayınca biz de dükkana bakmak için buraya geldik. Dükkanı açtığımızda kötü bir manzarayla karşılaştık. İçeride gaz kokuları vardı. İki kişinin cansız bedeni içerdeydi. Biz burada yağ değişim servisi, alt bakım ve motor bakımı üzerine çalışıyoruz. Vefat edenlerden Oğuzhan Bölükbaş ustamızdı. Ben diğer arkadaşı tanımıyorum."

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.