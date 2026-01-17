Ordu'da oto bakım servisinde 2 genç ölü bulundu
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir oto servisinde sabah saatlerinde karşılaşılan manzara kan dondurdu. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç ve usta arkadaşı, tamir için gittikleri dükkanda ölü bulundu.
Olay, Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir araç motor bakım servisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi ve çalışanların yakınları sabah saatlerinde kendilerinden haber alamayınca dükkâna gitti. Kapının açılmasıyla birlikte içeride iki kişinin hareketsiz halde yattığı görüldü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİRİ HAKKINDA KAYIP BAŞVURUSU VARDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, yerde yatan şahısların hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde, ölen kişilerin iş yeri çalışanı Oğuzhan Bölükbaş (27) ile yanındaki arkadaşı Sami Güzel (24) olduğu anlaşıldı.
Hayatını kaybeden Sami Güzel hakkında, ailesi tarafından emniyete daha önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. İki arkadaşın, bir araç üzerinde tamir çalışması yapmak amacıyla dün akşam saatlerinde iş yerine geldikleri tahmin ediliyor.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde dikkat çekici bulgulara rastlandı. Gençlerin yanında bulunan aracın kontağının açık olduğu tespit edilirken, tamir için serviste bekleyen başka bir otomobilde ise gaz kaçağına dair izler saptandı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Bölükbaş ve Güzel’in cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
"İÇERİDE GAZ KOKULARI VARDI"
Sabah dükkânı açtıklarında ağır bir tabloyla karşılaştıklarını ve içeride yoğun gaz kokusu olduğunu belirten iş yeri sahibi Dursun Elveren, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Sabahleyin arkadaşlara ulaşamayınca biz de dükkana bakmak için buraya geldik. Dükkanı açtığımızda kötü bir manzarayla karşılaştık. İçeride gaz kokuları vardı. İki kişinin cansız bedeni içerdeydi. Biz burada yağ değişim servisi, alt bakım ve motor bakımı üzerine çalışıyoruz. Vefat edenlerden Oğuzhan Bölükbaş ustamızdı. Ben diğer arkadaşı tanımıyorum."
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.