Ordu'da şiddetli yağışların faturası: 24 saatte 214 heyelan meydana geldi

Ordu il genelinde son günlerde şiddetini artıran sağanak yağışlar beraberinde afetleri getirdi. Meydana gelen doğa olayları sonucunda kentin farklı bölgelerinde son 24 saat içinde 214 ayrı heyelan oluştu. Yaşanan toprak kaymaları nedeniyle birçok noktada ulaşım ağları kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

2026'DA 1200 HEYELAN

Şiddetli yağışların vurduğu kentte, 2026 yılı başından bu yana meydana gelen toplam heyelan sayısı yaklaşık 1200 noktaya ulaştı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın aksamaması ve yaşanabilecek yeni olumsuzluklara karşı geniş çaplı tedbirler aldı. İş makineleri ve saha ekipleri, kapanan yolları açmak ve temizlik yapmak için aralıksız bir şekilde mesai harcıyor. Ekipler aynı zamanda toprak kaymasının yaşandığı alanlarda çevre güvenliğini de titizlikle sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sahada yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Başkan Güler, yağışların sürmesi nedeniyle belediye birimlerinin teyakkuzda olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "İlimiz genelinde bir süredir etkisini sürdüren yoğun ve afet niteliğindeki yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde dere yataklarında su seviyeleri yükselmiş; taşkın ve heyelan gibi olumsuzluklar meydana gelmiştir. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada teyakkuz halinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Meydana gelen olumsuzluklara ilgili birimlerimiz tarafından anında müdahale edilmekte, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır"

YAĞIŞLAR SÜRECEK, KIRSAL KESİME KRİTİK UYARI

Meteorolojik verilere işaret eden Başkan Güler, yağışların ilerleyen günlerde de etkisini sürdürmeye devam edeceğine dikkat çekti. Güler, bu öngörüler ışığında özellikle kırsal kesimlerde ve heyelan riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşlara seslenerek, yaşanabilecek yeni afetlere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.