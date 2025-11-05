Ordu’da taş ocağında göçük! 2 işçi enkaz altında kaldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında göçük meydana geldi. Olay sırasında iş makinesi ve kamyonun toprak altında kaldığı, iki kişiye ulaşmak için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki kişi enkaz altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Ordu–Çamaş karayolu yakınında bulunan taş ocağında çalışma yapıldığı sırada göçük oluştu. Olay anında ocakta bulunan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

