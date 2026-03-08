Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu’nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Gürgentepe ilçesinin tamamında, Gölköy ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personellerin de yarın idari izinli olacağı kaydedildi.