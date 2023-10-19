Ordu'daki Kazada Ölü Sayısı Arttı!

Ordu'da iki gün önce otomobil ile tırın çarpışmasıyla meydana gelen kazada ölü sayısı arttı. Kazada yaralanan ve Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren İsmail Kocakoç hayatını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.

Ordu'daki Kazada Ölü Sayısı Arttı!
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde iki gün önce feci bir trafik kazası meydana gelmişti. Necmi Şeker yönetimindeki tır, ukarıdüğencili Mahallesi mevkisinde Samet Kocakoç idaresindeki otomobille çarpışmıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı.

Kazada yaralananlardan biri olan İsmail Kocakoç'un tedavisi Ünye Devlet Hastanesi'nde sürüyordu. Kocakoç, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Diğer yaralı Halime Tonkal'ın tedavisi Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Samet, babası Mustafa, annesi Güllü Kocakoç ile yeğeni Abdurrahman Tonkal'ın cenazeleri dün toprağa verilmiş, gözaltına alınan tır sürücüsü Necmi Şeker ise tutuklanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ordu # trafik kazası
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