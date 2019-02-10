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Organik gübrenin faydaları

İzmir Gaziemir’de 14'üncü Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı çok sayıda üreticiye kapısını açtı. Fuar’da yer Organik Gübre üreticileri de yer alıyor. Doktor Cezmi Saday organik gübrenin ekolojik ve ekonomik faydalarını Ulusal Kanal’a anlattı.

Organik gübrenin faydaları

Organik gübreyi oluşturan milyonlarca işçiler var. Bu işçiler bizlere hiç benzemiyor. Ve tek ihtiyaçları bitkisel ve Hayvansal atıklar. İşte o işçiler toprak solucanları.

Millî Tarım ve Sürdürülebilir Ekolojik Kalkınma konularında çalışmalar yapan Doktor Cezmi Saday toprak solucanlarıyla dünyanın en kaliteli gübresini elde ettiklerini dile getirdi.

Saday Kimyasal gübre ile organik gübre arasında ki farkı anlattı.

Çevresel atıkların altın değerinde olduğunu söyleyen Saday'a göre bu atıkların doğru değerlendirildiğinde yenilenebilir enerji ve doğa gübre üretiminde kullanabilir. 


HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ 
KAMERA: AKIN KARA 
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #gaziemir #ulusal kanal
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