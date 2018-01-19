Balıkesir'de, geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu.

Balıkesir'de, geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu.



Alınan bilgiye göre, Ö.A. (36), geçirdiği trafik kazası sonrasında Atatürk Şehir Hastanesi 3. basamak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



Yapılan müdahalelere rağmen hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastanenin organ nakil koordinatörü Fuat Çöken, Ö.A'nın yakınlarıyla iletişime geçerek organ bağışı hakkında bilgi verdi.



Görüşmenin ardından aile, kalp, akciğer, karaciğer ve böbreklerin alınması konusunda onay verdi. Ancak yapılan tetkiklerde Ö.A'nın sadece karaciğer ve böbreklerinin nakile uygun olduğu kararlaştırıldı.



Bursa Uludağ Tıp Fakültesi Hastanesinden gelen ekipler karaciğeri, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinden gelen ekipler de böbrekleri operasyonla aldı.



Organların 3 kişiye nakledileceği bildirildi.