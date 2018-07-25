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Orgeneral Güler, Erzincan'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Erzincan'daki birliklerde incelemelerde bulundu. Orgeneral Güler, görüşmelerinin ardından 3'ücü Ordu Komutanlığı'na geçti.

Orgeneral Güler, Erzincan'da

Orgeneral Hulusi Akar'ın ardından göreve gelen Gelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Erzincan'a gitti.

Birlikleri denetleyen Orgenaral Güler, Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti. 

Genelkurmay Başkanına Kara Kuvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik etti.

Vali Arslantaş ile görüşen Orgenaral Güler, daha sonra 3'üncü Ordu Komutanlığı'na geçti. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #orgeneral #Erzincan
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