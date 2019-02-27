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Orhan Şen'den önemli kar yağışı haberleri... İstanbul ile birkaç kente uyarı kar yağışı geldi! Kalp hastaları dikkat

Bugün İstanbul'da hava sıcaklığının düşük olması, rüzgarın da kuvvetli esmesinden dolayı üşüme sıcaklıklarının da düşük olduğu belirtildi. Kalp hastalarının bu havalarda dışarı çıkmasının uygun olmadığı aktarıldı. Yapılan önemli uyarıda, "Çıkarlarsa da rüzgarı karşılarına almasınlar. Yada bir kişinin arkasında yürüsünler." denildi. Öte yandan Marmara bölgesinin doğusunda Karadeniz'in batısında, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı var. İstanbul'un uzak doğusunda, yüksek kesimlerde de karla karışık yağmur etkili olabilir. İstanbul genelinde yağmur etkili oluyor

Orhan Şen'den önemli kar yağışı haberleri... İstanbul ile birkaç kente uyarı kar yağışı geldi! Kalp hastaları dikkat

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, bugün İstanbul'da hava sıcaklığının düşük, rüzgarın ise kuvvetli esmesinden dolayı üşüme sıcaklıklarının da düşük olduğunu aktardı.

Kalp hastalarının bu havalarda dışarı çıkmasının uygun olmadığını ifade eden Prof. Dr. Şen, "Çıkarlarsa da rüzgarı karşılarına almasınlar. Yada bir kişinin arkasında yürüsünler." açıklamasını yaptı.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Orhan Şen, Marmara bölgesinin doğusunda, Karadeniz'in batısı ile İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışının olduğunu paylaştı.

İstanbul'un uzak doğusunda, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olduğunu aktaran Prof. Dr. Şen, "İstanbul'da yağmur var" bilgisini paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kar yağışı #istanbul #marmara
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