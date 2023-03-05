Orman yakana 10 yıl hapis: Yasa Meclis'e sunuldu

Tarım ve orman alanları düzenlemesi yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na sulundu. Teklife göre, madencilik faaliyetlerinin orman alanlarında yapılmak istenirse Tarım ve Orman Bakanlığı izni gerekecek. Yanan orman arazileri şahıslar adına tapuya tescil edilemeyecek. Orman yangınına sebep olanlara verilen 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çıkarılıyor.

KENEVİR ÜRETİMİNE SIKI TAKİP

Teklifle ormanlara nakil vasıtaları ile yıkıntı veya inşaat atığı atan ya da hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye zarar verenlere yönelik cezalar ağırlaştırılarak para, müsadere ve hapis cezaları verilebilecek. Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifle kenevir yetiştiriciliği Tarım ve Orman Bakanlığı iznine tabi olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi kontrolünde kenevir yetiştiriciliği ve işlenmesi gerçekleştirilecek.

SİGORTA YAPTIRILMASI ZORUNLU OLACAK

Teklife göre tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi için ürün üretimine başlanmadan önce bakanlıktan izin alınacak. Bakanlık, arz ve talep miktarı ile yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek. Bakanlığın uyarısına uymayanlar destekleme programlarından yararlanamayacak. Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zorunlu olacak.