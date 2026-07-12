Orman yangını! Alevler evlerin yakınına kadar geldi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Kırsal Hışımlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Orman yangını! Alevler evlerin yakınına kadar geldi
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Korkutan yangın, Bozdoğan ilçesine bağlı kırsal Hışımlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Ağaçların arasından yükselen yoğun dumanları ve alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Bozdoğan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz, su tankeri, ilk müdahale aracı, iş makinesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

YERLEŞİM ALANLARI İÇİN YOĞUN ÖNLEM

Yaz sıcakları ve kuru otların etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlerin, Hışımlar Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine ekipler kritik noktalarda adeta barikat kurdu. Yangının evlere sıçramaması ve herhangi bir can kaybı yaşanmaması için iş makineleriyle şeritler açılırken, güvenlik güçleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

HAVADAN KORDONE EDİLİYOR

Sarp arazi şartları nedeniyle karadan müdahalenin zorlaştığı noktalarda ise yangın söndürme helikopterleri ve uçakları devreye girdi. Havadan yapılan nokta atışı su bırakma hamleleriyle alevlerin önü kesilmeye çalışılıyor. Bölgede rüzgarın yön değiştirmesi ihtimaline karşı çevre ilçelerden de takviye ekiplerin sevk edildiği bildirildi. Söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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