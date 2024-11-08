Orman yangını Balıkesir'e sıçradı: Yerleşim yerlerine tehlike yaklaştı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde dün başlayan orman yangını, Balıkesir'in Dursunbey ilçesine sıçradı. Dursunbey’de alevler, 15 saatlik yoğun bir çabanın ardından kontrol altına alındı. Bursa’da ise yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Orman yangını Balıkesir'e sıçradı: Yerleşim yerlerine tehlike yaklaştı
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Yangın, dün saat 14.00 sularında Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde başladı ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına kadar yayıldı.

Dursunbey'deki alevler, yerleşim yerine 1 kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Yangına 2 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 3 dozer, 4 greyder, 3 treyler ve toplamda 150 personelle müdahale edildi. Ayrıca diğer kurumlardan 6 iş makinesi, 10 araç ve 60 personel de söndürme çalışmalarına destek sağladı. Havanın kararmasıyla helikopterle müdahale durdurulurken, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kütahya orman bölge müdürlüklerine ait arazözler ile itfaiye ekipleri gece boyunca çalışmalara devam etti.

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