Orman yangını Ulupınar Köyü'nde evlere sıçradı

Çanakkale'de orman yangınında alevler evlere sıçradı. Yangının ilk çıktığı noktaya yakın yerde bulunan Ulupınar Köyü'ne yayılan alevler evlere büyük hasar verdi. Balıkesir'den yangın ile mücadeleye giden itfaiye ekipleri, köyün daha fazla zarar görmemesi için alevlere karşı koyuyor.

Orman yangını Ulupınar Köyü'nde evlere sıçradı
Orman yangını Ulupınar Köyü'nde evlere sıçradı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Çanakkale'nin Ulupınar Köyü alevlerle mücadele ediyor. Balıkesir'den yardıma giden İtfaiye ekipleri boşaltılan köyün fazla zarar görmemesi için canhıraş bir mücadele ile alevlere karşı koyarken, alevler de diğer yandan geceyi aydınlatıyor. Köydeki evler yangından etkilenirken, itfaiyecilerin söndürme çalışmaları ise an be an kameralara yansıdı.

Bakan Yumaklı: "4 gece görüş helikopteriyle mücadeleye devam ediyoruz"Bakan Yumaklı: "4 gece görüş helikopteriyle mücadeleye devam ediyoruz"Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # çanakkale orman yangını
Çok Okunanlar
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
23 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Bakan Yumaklı yangın bölgesinde konuşuyor
Bakan Yumaklı yangın bölgesinde konuşuyor
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Karıncaları ve hamamböceklerini uzaklaştırma tekniği! Eve asla yaklaşamıyorlar
Karıncaları ve hamamböceklerini uzaklaştırma tekniği! Eve asla yaklaşamıyorlar
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Öne Çıkanlar "Erdoğan ve Tatar Pile Meselesinde BM'ye Karşı Dik Durdu!" "Erdoğan ve Tatar Pile Meselesinde BM'ye Karşı Dik Durdu!" Yeni pandemi mi başlıyor? Eris virüsü nedir? Yeni pandemi mi başlıyor? Eris virüsü nedir?