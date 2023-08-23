Orman yangını Ulupınar Köyü'nde evlere sıçradı

Çanakkale'nin Ulupınar Köyü alevlerle mücadele ediyor. Balıkesir'den yardıma giden İtfaiye ekipleri boşaltılan köyün fazla zarar görmemesi için canhıraş bir mücadele ile alevlere karşı koyarken, alevler de diğer yandan geceyi aydınlatıyor. Köydeki evler yangından etkilenirken, itfaiyecilerin söndürme çalışmaları ise an be an kameralara yansıdı.