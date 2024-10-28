Orman yangınında 4,5 hektar alan zarar gördü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, kızılçam ve makilik alanda orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alınabildi. Yangında 4,5 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.
Bozdoğan ilçesinde, kızılçam ve makilik alanda çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle 5 saatte kontrol altına alındı. 4,5 hektar kızılçam ve makilik alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Dümen Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, Bozdoğan Belediyesi'ne ait Fen İşleri Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sek edildi. Yangın havadan 6 uçak, 4 helikopter, karadan 10 arazöz, 4 su tankeri ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı.
Yangında 4,5 hektar kızılçam ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.