Orman yangınlarında yeni gelişme: 17 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26-28 Haziran tarihlerinde çeşitli illerde çıkan orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli süreçlere dair önemli bilgiler verdi. Bakan Tunç, “Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

Yangınlardan etkilenen yerler arasında ceza infaz kurumları da yer aldı. Bilecik Gölpazarı’ndaki Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun yangın tehdidi nedeniyle tahliye edildiğini belirten Bakan Tunç, şu bilgileri verdi:

“Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır.”

Bakan Tunç açıklamasının sonunda orman yangınlarıyla mücadele eden tüm ekiplere destek mesajı göndererek, “Yeşil vatanımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz.” dedi.