Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor! İşte son durum

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Gölcük Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Aydın Çine'de alevler 10 saattir sürüyor: Dutluoluk Mahallesi tahliye ediliyor

Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi 10. saate yaklaştı. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi sebebiyle ekipler zor anlar yaşarken, geceyi aydınlatan alevler drone ile havadan görüntülendi. Termal kamerayla yapılan ölçümlerde alevlerin kalbindeki sıcaklığın 441 dereceye ulaştığı tespit edildi.

Aydın Çine'deki yangının büyümesi üzerine, alevlerin yaklaştığı 150 hanelik Dutluoluk Mahallesi boşaltılıyor. Jandarma ekipleri köy halkının evlerini tahliye etmeleri yönünde anonslar yaparken, vatandaşlar hayvanlarını da yanlarına alarak güvenli bölgelere çekiliyor.

Bakan Yumaklı'dan yangın bölgelerine ilişkin hayati uyarı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında vatandaşlara yangın alanlarına yaklaşılmaması yönünde çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Ekiplerimize destek olalım. Orman yangınlarıyla mücadele, bilgi, tecrübe ve koordinasyon gerektiren hayati bir süreçtir. Yangın alanlarına kontrolsüz şekilde gitmek hem can güvenliğini tehlikeye atar hem de söndürme çalışmalarını yavaşlatarak ekiplerin hareket kabiliyetini olumsuz etkiler. Bu nedenle yangın bölgelerine yaklaşmayalım ve ekiplerimizin çalışmalarını kolaylaştıralım. Yolları acil müdahale araçlarına açık tutalım. Güvenlik güçleri ve ekiplerin yönlendirmelerine mutlaka uyalım. Doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri paylaşmayalım. Unutmayalım yangınla mücadelede en büyük destek, ekiplerimizin güvenli ve kesintisiz çalışabilmesini sağlamaktır."

Meteoroloji'den yangın bölgeleri ve yurt geneli için hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.