Ormandan topladıkları mantarları yediler: Kastamonu'da 30 kişi hastanelik oldu!
Kastamonu'da hafta içinde ormanlık alandan mantar toplayıp evlerinde tüketen 30 kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
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Kastamonu'da sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, ormanlık alanlara giderek mantar toplamaya başladı. Bölgede mantar toplayanların sayısı mevsimin gelişiyle arttı.
30 KİŞİ AYNI ŞİKAYETLE BAŞVURDU
Hafta boyunca ormanlık alandan topladıkları mantarları evlerinde pişirip tüketen 30 kişi, kısa süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma, ishal ve baş dönmesi şikayetleri yaşayan vatandaşlar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti.
Hastanede yapılan değerlendirmelerin ardından, 30 kişinin tükettikleri mantardan zehirlendiği belirlendi. Zehirlenme tespit edilen vatandaşlar tedavi altına alındı.