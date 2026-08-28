Ormanlar için kırmızı alarm verildi! Bakanlık 3 kritik günü duyurdu

Kuvvetli rüzgâr, aşırı sıcaklık ve rekor seviyedeki düşük nem oranının bir araya gelmesiyle teyakkuza geçilirken, Aydın Valiliği başta olmak üzere bölge valiliklerinden de peş peşe acil tedbir çağrıları yapıldı.

BAKAN YUMAKLI'DAN KRİTİK ÇAĞRI: "EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ VATANDAŞIN DUYARLILIĞI"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, önümüzdeki 3 günlük periyotta yangın riskinin kritik seviyelere ulaştığını belirterek şu hayati uyarılarda bulundu:

Ateş ve Anız Yasağı: Ormanlık alanlarda ve orman sınırına yakın arazilerde kesinlikle ateş yakılmaması, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlemlerden tamamen uzak durulması istendi.

Yanıcı Maddelere Dikkat: Kuru otluk ve çalı alanlara izmarit, cam şişe veya parlayıcı hiçbir maddenin atılmaması gerektiği vurgulandı.

Anında İhbar: En ufak bir duman veya şüpheli hareketlilik görüldüğünde zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

AYDIN VALİLİĞİ SAATTE 70 KİLOMETRELİK FIRTINAYA DİKKAT ÇEKTİ

Aydın Valiliği tarafından paylaşılan meteorolojik erken uyarı raporunda; 28-30 Ağustos tarihleri arasında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, rüzgâr hızının saatte 40 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı ve nem oranının kritik derecede düşeceği kaydedildi. Bu üç faktörün birleşmesinin yangınların çıkmasını ve dakikalar içinde kontrolsüzce yayılmasını kolaylaştıracağı belirtilerek tüm birimlerin teyakkuza geçirildiği bildirildi.