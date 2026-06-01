Ormanlara giriş yasaklandı! Valilik 1 Haziran itibarıyla tüm kuralları ve yasakları açıkladı

İzmir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, kent genelinde belirlenen ormanlık alanlara girişlerin geçici süreyle yasaklandığı ilan edildi. Karara aykırı hareket ederek ormanları riske atanlar hakkında ise derhal cezai ve yasal işlem başlatılacağı vurguladı.

İşte Valilik genelgesi uyarınca yürürlüğe giren tüm yasaklar, istisnalar ve kurallar:

Orman Yollarında Mola Ve Piknik Tamamen Yasaklandı

Alınan karar kapsamında, ormanlık alanların çevresinde, bitişiğinde ve içinden geçen kara yollarında araçların duraklaması, mola vermesi ve buralarda piknik yapılması tamamen yasak olacak.

İstisnai Alanlar: Vatandaşlar yalnızca kendileri için resmi olarak belirlenmiş, tescilli mesire ve piknik alanlarından yararlanabilecek.

Ateş Söndürme Zorunluluğu: İzin verilen bu yasal piknik alanlarında, olası bir yangın riskine karşı her türlü güvenlik önleminin alınması, yakılan mangal veya semaver ateşlerinin alandan ayrılmadan önce tamamen söndürülmesi ve çevrenin temiz bırakılması yasal olarak zorunlu kılındı.

Bağ, Bahçe Ve Anız Yakılmasına Sıkı Engel

Orman içi ve çevresindeki mahalleler (köyler) başta olmak üzere tüm yerleşim alanlarında yangın zincirini tetikleyebilecek zirai faaliyetlere de kısıtlama getirildi. Bu kapsamda; anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sırasında ortaya çıkan dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılması kesin bir dille yasaklandı.

Belediyeler, Sanayi Kuruluşları Ve Enerji Şirketlerine Görev Bildirildi

Valilik, yangın riskini sıfıra indirmek amacıyla bölgedeki kurumlara ve tesislere acil eylem planı sorumlulukları yükledi:

Sanayi Tesisleri: Orman sınırına yakın mesafede faaliyet gösteren fabrika ve sanayi kuruluşları, yangın riskine karşı kendi sınırlarında gerekli tüm koruma ve yangın söndürme önlemlerini alacak.

Enerji Nakil Hatları: Elektrik dağıtımından sorumlu kurumlar, özellikle ormanlık alanlardan geçen yüksek gerilim ve enerji hatlarında acilen bakım ve alt temizlik çalışmalarını gerçekleştirecek.

Belediyeler: Orman içi ve bitişiğinde yer alan vahşi çöp toplama alanlarında hızlıca koruma bandı oluşturacak, olası bir yangın ihbarına karşı iş makinelerini ve su tankerlerini 24 saat esasına göre hazır bulunduracak.

"Efeler Yolu" Yürüyüşçülerine Özel İzin Şartı

İzmir Valiliği'nin vizyon projelerinden biri olan "Efeler Yolu Kültür Rotası Projesi" kapsamında yürüyüş yapan yerli ve yabancı turistler için de özel bir parantez açıldı. Kültür rotasındaki bazı yürüyüş etaplarının yasaklı orman sınırlarının içinden geçtiği hatırlatılarak; bu güzergahların sadece profesyonel rehber eşliğinde, ilgili Orman İşletme Müdürlüklerine resmi olarak önceden bilgi verilmesi ve onay alınması şartıyla kullanılabileceği aktarıldı.