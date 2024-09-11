Ormanlardaki kaçak yapılar yıkılacak

Devlet ormanlarında kaçak olarak yapılan tesis ve binalar, ekilen ve dikilen yerler ile mahsullerine el konulacak. İşgaller yıkılmak ve sökülmek yolu ile ortadan kaldırılacak. Kaçak yapıların yıkılması için karar alınmasına gerek olmayacak. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Ormanlardaki kaçak yapılar yıkılacak
Yayınlanma:

Kaçak yapılar tek tek yıkılacak.

Devlet ormanlarında kaçak olarak yapılan tesis ve binalar, ekilen ve dikilen yerler ile mahsullerine el konulacak, yıkılmak ve sökülmek yolu ile ortadan kaldırılacak. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, devlet ormanlarındaki kaçak yapı ve tesislerin yıkım işlemlerine ait yapılan tüm masraflar şüpheliden tahsil edilecek.

Açma, işgal ve faydalanma ile dikim ve ekim yapılarak işlenen suçlarda, suça konu fiilin başlangıcından itibaren Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek olaya müdahale edilecek.

İzinsiz her türlü dikim ve ekim yapılan yerler ile yapı ve tesis, inşa aşamasında olanlar da dâhil olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yıkılacak. Kaçak yapıların yıkılması için karar alınmasına gerek olmayacak.

İran o iddiaları yalanladıİran o iddiaları yalanladıDünya
kuzey ormanları orman kaçak yapı
Günün Manşetleri
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Pentagon'dan Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Narin davasında şüpheliler adliyede
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme
Narin Güran cinayetinde bir tutuklama daha
Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mutabakat metni imzalandı
Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
Çok Okunanlar
İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Açıklama geldi İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Açıklama geldi
Nakit para kullanımı sınırlandırılacak mı? Nakit para kullanımı sınırlandırılacak mı?
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni yöntem geliyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni yöntem geliyor
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme
Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu bir araya geldi Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu bir araya geldi