Ormanlardaki kaçak yapılar yıkılacak

Kaçak yapılar tek tek yıkılacak.



Devlet ormanlarında kaçak olarak yapılan tesis ve binalar, ekilen ve dikilen yerler ile mahsullerine el konulacak, yıkılmak ve sökülmek yolu ile ortadan kaldırılacak. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.



Buna göre, devlet ormanlarındaki kaçak yapı ve tesislerin yıkım işlemlerine ait yapılan tüm masraflar şüpheliden tahsil edilecek.



Açma, işgal ve faydalanma ile dikim ve ekim yapılarak işlenen suçlarda, suça konu fiilin başlangıcından itibaren Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek olaya müdahale edilecek.



İzinsiz her türlü dikim ve ekim yapılan yerler ile yapı ve tesis, inşa aşamasında olanlar da dâhil olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yıkılacak. Kaçak yapıların yıkılması için karar alınmasına gerek olmayacak.