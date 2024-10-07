Ormanlık alana silah ve el bombası gömerken yakalandılar

İzmir'in Buca ilçesinde 2 kişi ormanlık alana uzun namlulu ve otomatik silahlar ile el bombası gömerken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ormanlık alana silah ve el bombası gömerken yakalandılar
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İzmir'in Buca ilçesinde Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevre yolu kenarındaki ormanlık alanda bulunan 2 kişiyi şüphe üzerine takibe aldı.

2 kişi, ormanlık alana silah ve el bombası gömerken ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden bir uzun namlulu silah, bir otomatik silah ve bir el bombası ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S. ve S.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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