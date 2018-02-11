Antalya Alanya ilçesinde ormanlık alanda insan kemikleri bulundu. Kemik parçalarının yaklaşık 3 yıl önce kaybolan Norveçli turist Tor Olav Lundeye (78) ait olabileceği söylendi

Alanyaya bağlı Bektaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda keçilerini otlatan çoban, saat 15.30 sıralarında bir insana ait kemik parçaları gördü. Çoban durumu polise bildirdi.



DHA'da yer alan habere göre; olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı.



Kemik parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kemik parçalarının 24 Eylül 2015 tarihinden bu yana kayıp olan Norveçli turist Tor Olav Lundeye ait olabileceği değerlendiriliyor.



Kemiklerin Lundeye ait olup olmadığı DNA testi sonucunda ortaya çıkacak





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