Ormanlık alanda kaybolmuştu, 20 saat sonra bulundu

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde meydana gelen olayda, hayvanlarını otlatmak için ormanlık alana giren N.Ş. (59), bir süre sonra kayboldu. Kendisinden haber alamayan yakınları, endişe içinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı. Gece gündüz devam eden arama çalışmaları, 20 saatin sonunda sonuç verdi. N.Ş., ormanlık alanın derinliklerinde sağ olarak bulundu.

Bulunduğu anda oldukça bitkin olduğu belirtilen N.Ş., ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolü için Demirköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.