Ormanlık alanda saldırı: Kimliği belirsiz kişiler dayı ve yeğeni öldürdü

Olay, Bılık ve Alparslan köyleri arasındaki ormanlık bölgede gerçekleşti. Şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Yüksel K. (46) ve dayısı Hayrettin Ç. (60) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hayrettin Ç'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ağır yaralı olarak Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yüksel K. de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.