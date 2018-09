Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 bin dönümlük alana kurulan, "Uzuntarla Tabiat Parkı Ormanya"da hayvanların çoğalmaları sağlanarak, çevre ormanlara salınması planlanıyor.

İçerisinde hayvanat bahçesi, botanik yol, serbest yaban alanı ve Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin de yer aldığı Kartepe'deki parkta, 57 türden 655 hayvan bulunuyor. Bu yıl içeresinde ise parkta, 13 kızıl geyik, 21 ceylan, 8 alageyik ve 2 karaca dünyaya geldi.



Parkta, günün her saati veteriner ekibin takibinde olan hayvanlar, her zaman temiz su ve yem imkanı bulabiliyor.



"Hayvanlara özel bakım yapıyoruz"



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların doğayla baş başa kalabilecekleri ortamlar oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Ormanya"nın dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise "en büyük" Doğal Yaşam Parkı olduğunu söyledi.



Ormanya'nın yapımında doğaya hiçbir müdahalenin olmadığını vurgulayan Karaosmanoğlu, 4 bin dönüm alan üzerine kurulu parkta 57 türde 655 hayvanın bulunduğunu kaydetti.



Karaosmanoğlu, hayvanların özgürce yaşadığı parkta, insanların da yürüyüş yapabildiğini anlatarak, "Hayvanlara özel bakım yapıyoruz. Burada hayvanlar belirli alanlara kıstırılmış değil, tamamen doğada. İnsanlar da bundan büyük bir mutluluk duyuyor. Park açılalı 4-5 ay olmasına rağmen insanlar buraya büyük ilgi gösteriyor." diye konuştu.



İnsanların mutlu olabileceği güzel bir ortam hazırlandığını ifade eden Karaosmanoğlu, ziyaretçiler için tüm detayların düşünüldüğünü dile getirdi.



"Şehrin doğayla bütünleşmesini hedefliyoruz"



Karaosmanoğlu, korunması gereken türleri ve yaşam alanlarını koruma altına alarak, sayılarının arttırılmasını istediklerini ve şehrin doğayla bütünleşmesini hedeflediklerini kaydetti.

Hayvan sayısının arttırılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını aktaran Karaosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Hayvanların sayısını çoğaltacağız, hatta buradaki ormanlara değil, çevredeki daha büyük ormanlara hayvanlarımızı salabileceğiz. Çok sayıda hayvan yetiştireceğiz. Tabiat parkındaki hayvanların üremesini önemsiyoruz. Burada yüzlerce hayvanımız var. Bunları çevredeki ormanlara yayacağız. Sadece burada değil, başka yerlerde de tabiat parkı yapıyoruz. Buradaki hayvanlarımız üredikçe, çoğaldıkça buralara da bırakacağız. Bu hayvanlar buralarda daha da çoğalacak çünkü nesli tükenen hayvanlar da var. Karaca, geyik bizim ormanlarımızda niye olmasın? Avlanmayı da belirli statülere bağladığımız zaman çok sayıda hayvan olacak. Vatandaşımıza da o bilgiyi vereceğiz ve bunları her gittiğimiz ormanda 5, 10, 15 yıl sonra rahat, rahat görebileceğimiz bir hedefi hayal ediyoruz."



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye'ye önemli bir doğa turizm destinasyonu kazandırarak, kentin uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmak istediklerini belirterek, turizm yatırımcılarının ilgisinin bölgeye çekileceğini sözlerine ekledi.