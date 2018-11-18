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Örnek Belediyeler

Yerel yönetimlerde çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm farkındalığı artıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, topladığı yemek atıklarını konserve haline getirerek sokak hayvanlarını doyuruyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise atık su arıtma tesisinden elde edilen çamuru gübre ve elektriğe dönüştürüyor.

Örnek Belediyeler

Yerel yönetimlerde çevreci uygulamalar giderek yaygınlaşıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına proteinli besin sağlamak amacıyla "Kedi-Köpek Mama Üretim Ünitesi" kurdu.

Hastaneler, askeri tesisler, kamu kurumları, fabrikalar ve büyük işletmelerden toplanan yemek artıkları işlenerek konserveye dönüştürülüyor.

Hazırlanan mamalar, öncelikle barınaklarda bulunan binden fazla kedi ve köpeğe, kalanı ise sokak hayvanlarına veriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise farklı bir uygulamayla dikkat çekiyor.

2 yıl önce kurulan atık su tesisinde, arıtılan su tarımsal alanda kullanılıyor.

Arıtma sonrası ortaya çıkan çamurdan üretilen gübre ve elektrik ise halka ücretsiz olarak sunuluyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #belediye #geri dönüşüm #çevre #mama
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