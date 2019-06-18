Altından gümüşe birbirinden güzel takılar bu fuarda sergilendi. Gaziantep 15'inci Ortadoğu Altın Mücevher Gümüş Fuarı, birbirinden yetenekli tasarımcıların eserlerine ev sahipliği yaptı.

Gaziantep'te 15'incisi düzenlenen Ortadoğu Altın Mücevher Gümüş Fuarı yapıldı.



4 gün süren fuardaki renkli ve yöresel takıların bulunduğu tezgahlar ilgi çekti.



Kuyumcular Odası tarafından düzenlenen fuara katılan tasarımcılar yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.



Tasarımcı Zeynep Elbeyli'nin limon kabuklarından yaptığı takılar öne çıktı.



"Tüketim çılgınlığına karşı üretiyorum" diyen Elbeyli, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı için de özel takılar tasarladı.



Şanlıurfa'nın yöresel takılarını bugüne taşıyan Mahmut İnce de fuarda tasarımlarıyla göz doldurdu.



Bin bir emekle yapılan kehribar tespihler de fuarda ilgi gördü. Sadece takılar değil tablolar da fuarı süsledi.





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