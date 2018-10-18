Doğu Akdeniz'de her yıl 3 bin tonun üzerinde balık, kafes yöntemiyle yetiştiriliyor. Üretimin büyük çoğunluğu Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Yetiştirilen balıklarla, 14 milyon dolara yakın gelir elde ediliyor.

Balıklar, Doğu Akdeniz'in mavi sularında yetişiyor... Ortadoğu'ya ihraç ediliyor.



Arsuz ve Samandağ ilçelerinde karadan 3 mil açıktaki sularda kafes balıkçılığı yöntemiyle yıllık 3 bin 600 ton balık üretiliyor.



Yetiştirilen çupra ve levrek cinsi balıkların ihracatından yılda 14 milyon dolara yakın gelir elde ediliyor. Mustafa Bozkuş yaklaşık 20 yıldır Hatay'ın Arsuz ilçesinde kafes balıkçılığı yapıyor.



Balıklar, mavi sulara kurulan kafeslerde binbir emekle yaklaşık 10 ayda büyüyor. Balıkların yüzde 80'i başta Lübnan ve Irak olmak üzere Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.



Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz'un turizm şehri olmasının yanında balıkçılıkta da adından söz ettirdiğini söyledi.



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