Ortak arsa kavgası kanlı bitti! Tel çekme tartışmasında baba oğul katledildi

Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi, Hürriyet Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada iki kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi'ndeki müşterek bir arsada tek katlı evi bulunan Ramazan Çelik’in bahçesinde meydana geldi. Çelik'in akrabaları olan Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez, arazide kendi paylarına düşen küçük bir alanı telle kapatmak için harekete geçti.