Ortak arsa kavgası kanlı bitti! Tel çekme tartışmasında baba oğul katledildi
Bolu'nun Mengen ilçesinde müşterek bir arsa üzerindeki paylarını telle çevirmek isteyen baba ve oğul, akrabaları tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisini yakalama çalışmaları sürüyor.
Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi, Hürriyet Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada iki kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi'ndeki müşterek bir arsada tek katlı evi bulunan Ramazan Çelik’in bahçesinde meydana geldi. Çelik'in akrabaları olan Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez, arazide kendi paylarına düşen küçük bir alanı telle kapatmak için harekete geçti.
Daha önceden de aralarında aynı arsa meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen Çelik ve Sönmez aileleri arasında tel çekme girişimi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Çelik, evinde bulunan tüfeği alarak akrabası olan baba ve oğluna ateş etti. Mahallede yankılanan silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, kurşunların hedefi olan Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayet mahallinde jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki cenazeleri detaylı şekilde incelemesinin ardından, baba ve oğlunun cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.
İki akrabasını vurduktan hemen sonra kayıplara karışan şüpheli Ramazan Çelik’in yakalanması için jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.