Ortaköy'de eğlence mekanında silahlı saldırı! Ünlü işletmeci Ali Ünal vuruldu

İstanbul’un en yoğun sosyal yaşam merkezlerinden biri olan Beşiktaş Ortaköy’de gece yarısı bir eğlence mekanında silah sesleri yükseldi.

Olay, dün sabaha karşı saat 03.45 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren popüler bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletme sahibi Ali Ünal, mekana eğlenmek amacıyla gelen Sezgin K. isimli müşteriyi, yanında bulunan arkadaş grubunun hal ve hareketleri nedeniyle uyardı.

Yapılan bu idari uyarıyı sonrası Sezgin K. ile işletmeci arasında sert bir sözlü münakaşa başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Sezgin K., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Ali Ünal'a doğru ardı ardına 4-5 el ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI: HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Silahtan çıkan kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılan Ali Ünal’ın yardımına ilk olarak mekandaki güvenlik görevlileri ve çalışanlar koştu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı işletmeci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk sıhhi müdahalesinin ardından ambulansla Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre ameliyata alınan Ali Ünal’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun stabil seyrettiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ DEDEKTİFLERİ SANCAKTEPE’DE KISKIVRAK YAKALADI

Saldırının ardından panikle mekandan kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Sezgin K.’nın yakalanması için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Mekanın güvenlik kameralarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını saniye saniye inceleyen dedektifler, şüphelinin kaçış güzergahını belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saldırgan Sezgin K., aynı gün saat 14.30 sıralarında Anadolu Yakası'ndaki Sancaktepe ilçesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait şarjöre basılı vaziyette 9 adet canlı fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Sezgin K. hakkında "Kasten yaralama" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheli, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çağrılan polis otosuyla adli makamlara sevk edildi.

