Ortalık savaş alanına döndü! Gaziantep’te hububat yüklü 3 tır birbirine girdi
Gaziantep’te hububat yüklü 3 tırın çarpışmasıyla çıkan yangın yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle söndürüldü. TAG Otoyolu’nun Gaziantep–Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.
Gaziantep'te 3 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından araçlarda çıkan yangın söndürüldü. Soğutma çalışması sürerken TAG Otoyolu'nun Gaziantep–Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlarda yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep–Şanlıurfa yönü trafiğe kapatılırken, bölgede çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı