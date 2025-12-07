Ortalık savaş alanına döndü! Gaziantep’te hububat yüklü 3 tır birbirine girdi

Gaziantep’te hububat yüklü 3 tırın çarpışmasıyla çıkan yangın yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle söndürüldü. TAG Otoyolu’nun Gaziantep–Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.

Gaziantep'te 3 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından araçlarda çıkan yangın söndürüldü. Soğutma çalışması sürerken TAG Otoyolu'nun Gaziantep–Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlarda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep–Şanlıurfa yönü trafiğe kapatılırken, bölgede çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

