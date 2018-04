Kartal bebeğin kalp nakli için Almanya'ya götürülmesinden etkilenen öğretmenlerinin bu durumu kendileriyle paylaşmasının ardından harekete geçen ortaokul öğrencileri, organ bağışına yönelik farkındalık oluşturmak ve bağışçı sayısını artırmak için kampanya başlattı.

Kamuoyunda "Kartal bebek" olarak bilinen Kartal Yılmaz Yıldırım'ın kalp nakli için Almanya'ya gitmesinden etkilenen öğretmenlerinin, konuyu kendileriyle paylaşmasıyla harekete geçen öğrencilerin organ bağışı seferberliği, çok sayıda hastaya umut olacak.



Pendik Enver Çelik Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan Turgay Kuşdoğan, kalp nakli bekleyen ve tedavi için Almanya'ya götürülen Kartal bebeğin durumundan etkilenerek, bunu öğrencileriyle paylaştı, onlara organ bağışının faydalarını anlattı.



Durumdan etkilenerek "Biz bu konuda neler yapabiliriz?" diye soran öğrencilerine organ bağışı ve nakli hakkında eğitim veren Kuşdoğan, ardından bunu öğrencilerinin de isteğiyle kampanyaya dönüştürdü.



Aldıkları eğitimle ilk olarak yakınlarından başlayarak, organ bağışının önemi ve nakil bekleyen hastaların mağduriyeti hakkında insanları bilgilendiren öğrenciler, bağışta bulunmaları için onlara neler yapmaları gerektiğini anlattı.



Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu Türkiye'ye yaklaşık 120 bağışçı kazandıran öğrenciler, daha fazla bağışçıya ulaşmak ve daha çok kişiye umut olmak için çalışmalarına devam ediyor.



AA muhabirine yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Kuşdoğan, Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri açısından bakıldığında organ bağışçısı sayısı bakımından neredeyse son sıralarda olduğunu gördüklerini belirtti.



Öğrencileriyle insanları ikna edebileceklerini düşünerek yola çıktıklarını aktaran Kuşdoğan, şöyle devam etti:



"Önce bilgilendirme yaptım. Video çalışmaları izledik. Öğrencilerime broşürler dağıttım. Öğrencilerim de önce yakınlarından başladı. Annesi, babası, akrabası, komşusu ve mahallesinde bulunan esnafla ilgilendiler. Önce onları bilgilendirdiler ve ardından ikna ettiler. Biz aslında en başta biraz zorlandık. Çünkü insanların ön yargıları var. Kimisi 'caiz değildir' diyor, kimisi 'organ mafyası olabilir' gibi düşüncelere sahip. Bu çok yanlış bir bilgi. Böyle bir şeyin olmadığını Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarında görebiliyoruz. Biz insanları önce bu konuda ikna ettik ve gerçekten de insanlardan çok güzel sonuçlar aldık. İkna etiğimiz yaklaşık 70 insanın E-Nabız üzerinden organ bağışı başvurusu yapmalarını sağladık."



Kuşdoğan, ayrıca öğrencilerinin organ bağış formlarıyla da insanların yanına gittiklerini, onları organ bağışı hakkında bilgilendirip başvuru formu doldurmaları konusunda ikna ettiklerini dile getirdi.



Öğrencileriyle bu çalışmayı yaygınlaştırmak istediğini vurgulayan Kuşdoğan, "Amacımız farkındalık yaratmak. Bu sorunu artık çözmemiz lazım. Şu an 30 bin kişi organ bekliyor ve belki de her sene 7 bin kişi organ bulamadığı için hayatını kaybediyor. Biz bir ses olabilir miyiz? Evet biz öğrencilerimle beraber bu konuda ses olacağız. İnşallah bunu da tüm ülkede yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.



Annesini bağışçı yaptı



Proje kapsamında annesinin bağışçı olmasını sağlayan 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ilgaz Keskin de bilgilendirme ve ikna çalışmalarına önce yakınlarından başladıklarını, bazı insanların ön yargılı yaklaştığını ancak konuşarak onları ikna ettiklerini söyledi.



Keskin, bütün arkadaşlarının desteğiyle çok güzel bir projeye vesile olduklarına işaret ederek, "Böyle bir şey yaptığımız için çok mutluyuz. İkna ettiğim kişiler oldu. Annem bağış yapmayı kabul etti. Fazla kişiyi ikna edemedim. Fazla ısrar etmedik, yalnızca iyi bir şekilde anlatmaya çalıştık ama yine de bazı insanlar ön yargılı yaklaştı. Arkadaşlarımla birlikte bu çalışmayı devam ettireceğiz ve büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.



Filistinli 7. sınıf öğrencisi Lara Abdulghani de yakınları dışında insanlarla da konuştuğunu, konuya olumlu yaklaşanların sayısının fazla olduğunu söyledi.



İnsanlara ilk olarak organ bağışının olumlu yanlarını anlattığını belirten Abdulghani, "Zaten olumsuz yanı yok. İnsanlara bunu yaparsalar başka insanlara can olacaklarını ve bu insanların mutlu bir yaşam süreceklerini söyledim. Bunları dinleyen insanlar, organ bağışı yapmayı kabul ettiler." diye konuştu.



Müdür yardımcısını ikna etti



Ortaokul 7. sınıf öğrencisi İrem Nur İleri ise insanlara organ bağışının yararlarını ve bağış yapmanın önemini anlattığını belirterek, "Konuştuğum kişilerden birisi de okulumuzun müdür yardımcısıydı. Kendisine organ bağışının faydalarını ve neden böyle bir şey yapması gerektiğini açıkladım. Kendisinin de bilgisi vardı ve kabul etti. Bu şekilde projemize, ülkemize bir bağışçı kazandırmış oldum. Bu projede bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Öğrencisinin çabalarıyla bağışçı olmayı kabul eden Pendik Enver Çelik Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sami Alçın da organ bağışı hakkında bazı tereddütler olduğunu belirterek, "Hastanelerde binlerce, belki de milyonlarca organ bağışı bekleyen hastalarımız var. Onlar dört gözle 'organ bağışı gelecek mi?' diye bekliyorlar. Biz de bunun bilincinde olduğumuz için öğrencilerimizin getirmiş olduğu bu teklifi seve seve kabul ettik." dedi.



Öğrenciler ve öğretmenleri, organ bağışlamayı kabul edenlerin doldurdukları başvuru formlarını, Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.