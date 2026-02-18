Ortaokulda bıçaklı kavga! Bir öğrenci yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir ortaokulda iki öğrenci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bıçakla yaralanan 8. sınıf öğrencisi hastaneye kaldırılırken, diğer öğrenci polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Kayseri'nin merkez Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu'nda eğitim gören 8. sınıf öğrencileri B.A. ve A.B.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. İkili arasındaki gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.A., sınıf arkadaşı A.B.K.'yi bıçakla yaraladı.

YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Okul idaresinin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.B.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın şüphelisi B.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

kayseri ortaokul bıçaklı kavga
