Ortaokulda bıçaklı kavga! Bir öğrenci yaralandı

Olay, Kayseri'nin merkez Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu'nda eğitim gören 8. sınıf öğrencileri B.A. ve A.B.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. İkili arasındaki gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.A., sınıf arkadaşı A.B.K.'yi bıçakla yaraladı.

YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Okul idaresinin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.B.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın şüphelisi B.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.