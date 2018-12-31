Gümüşhane'de uzun ladin ve köknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek Ormanları, karlı görüntüsüyle güzel manzaralar oluşturuyor.

Gümüşhane'de uzun ladin ve köknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek Ormanları, karlı görüntüsüyle görsel şölen sunuyor.



Kürtün ilçesinin Yeşilköy sınırları içinde bulunan ve 1998 yılında "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alandaki tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçlarına, beyaz örtünün güzelliği eşlik ediyor.



Ormanın eteklerinde kurulu Yeşilköy sınırları içindeki Çağlayandibi Şelalesi de ziyaretçilerine buzlu ve karlı görüntüsüyle huzur vadediyor.



Suyun 15 metre yükseklikten yatağına döküldüğü şelalenin karlı ve buzlu görüntüsü doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.



Tabiat parkı içerisindeki şelaleye gelen ziyaretçiler, cep telefonlarıyla şelalenin karlı ve buzlu görüntüsüne karşı cep telefonlarıyla özçekim yaparak anı ölümsüzleştiriyor.



Kar yağışının ardından doğada gezinti için Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı'nı tercih eden ziyaretçilerden Faruk Ünlü, AA muhabirine, Gümüşhane kent merkezinde çalıştığını ve tatilini doğada arkadaşlarıyla gezinerek geçirdiğini söyledi.



Kürtün'de coğrafyanın güzelliğine karın eşlik ettiği doğada gezintinin dinlendirici etkisini hissettiğini ifade eden Ünlü, "Çağlayandibi Şelalesi'nin karlı ve buzlu görüntüsü ve doğanın dinginliği mutluluk verici. Doğada huzur bulmak ve stresini azaltmak isteyen herkes burayı görmeli." diye konuştu.