Osman Bektaş'tan Marmara analizi: Çukurlar deprem enerjisini azaltıyor

Bektaş, bu durumun temel nedeninin çukurların jeolojik özellikleri olduğunu ve bu yapıların deprem enerjisini sönümlediğini kaydetti. Bektaş, “Çukurlar, jeolojik özellikleri nedeniyle deprem enerjisini sönümleyici şekilde çalışır (creep). Creep, önündeki deprem kırığının ilerleyişini durdurarak stresi arka taraftaki segmente aktarır” değerlendirmesinde bulundu. Bu sürecin bir sonucu olarak, iki büyük deprem arasında kalan merkezi Ana Marmara Fayı’nın tek parça değil, parçalı şekilde kırıldığı belirtildi.